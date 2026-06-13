S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope – Story-Trailer

Entwicklerstudio GSC Game World präsentierte jetzt einen Story-Trailer von der Erweiterung „Cost of Hope“ für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“. Dieser Trailer gewährt einen Einblick in neue Orte, die es zu erkunden gilt, darunter der Eiserne Wald und das CNPP, sowie in bekannte Schauplätze, die aus einer neuen Perspektive neu interpretiert wurden. Zudem zeigt der Trailer eine emotionale Reise voller Begegnungen, Charaktere und einer allgegenwärtigen Atmosphäre des Verfalls – und das alles in der Kulisse, für die die Serie bekannt ist.

„S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope“ soll im Sommer 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Informationen rund um „S.T.A.L.K.E.R. 2“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier). Hier findet ihr die Steam-Seite des Spiels: KLICK! Ein paar Informationen gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung