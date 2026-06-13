Lords of the Fallen 2 – Neues Entwickler-Video veröffentlicht

CI Games hat eine neue Ausgabe der Entwicklerreihe „Lifting the Veil“ veröffentlicht. Darin analysiert das Team den beim Summer Game Fest gezeigten Trailer „Battle for Thorngar“ und präsentiert zusätzlich bislang unveröffentlichte Spielszenen aus „Lords of the Fallen II“.

Katana-Waffenklasse und ein fleischiger Engel

Die neue Episode enthält mehr als zwei Minuten zusätzliches Gameplay. Erstmals wird dabei die Katana-Waffenklasse ausführlicher vorgestellt.

Gezeigt wurde außerdem der Scion, ein Bossgegner, der mit mehreren Armen und aus abgetrennten Gliedmaßen geformten Flügeln besteht.

Das Entwicklerteam gewährt zudem weitere Einblicke in die Spielwelt. Zu den neu vorgestellten Gebieten gehört Yisugen, eine Region mit japanisch inspiriertem Erscheinungsbild.

Die Entwickler zeigen verschiedene Landschaften und Umgebungen, die im Verlauf des Abenteuers besucht werden können.

Community-Feedback führt zu Änderungen an Umbral

Ein weiteres Thema der Präsentation ist die Weiterentwicklung der Umbral-Welt. Nach Angaben von CI Games wurden Rückmeldungen aus der Community ausgewertet und bereits in laufende Arbeiten integriert.

Das Team arbeitet weiterhin daran, die Welt der Toten atmosphärischer zu gestalten. Dabei soll die düstere Stimmung erhalten bleiben, während die Umgebung gleichzeitig mehr Details und Bewegung erhält.

„Lords of the Fallen II“ erscheint im Herbst 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Auf PC erscheint das Spiel nicht mehr exklusiv über den Epic Games Store, sondern auch auf Valves Distributionsplattform Steam.

Quelle: Pressemitteilung