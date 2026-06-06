Lords of the Fallen 2 – Neuer Trailer und Gratis-DLC für den Vorgänger

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 präsentierte Entwicklerstudio CI Games einen neuen Trailer von „Lords of the Fallen 2“. Mit diesem Trailer bietet das Team nicht nur weitere Einblicke in das Soulslike-Action-RPG, sondern bestätigte auch offiziell die Release-Plattformen bekannt. So erscheint „Lords of the Fallen II“ im Herbst 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Einen genauen Release-Termin gibt es weiterhin nicht.

Des Weiteren schenkt CI Games zur Feier des Tages allen Spielern von „Lords of the Fallen“ (2023) den ursprünglichen DLC „Precious Metals Armour Tincts“, der ursprünglich nur als Vorbestellungsbonus erhältlich war. Mit diesem lässt sich die Ausrüstung neu einfärben und so noch individueller gestalten.

Lords of the Fallen 2 – „The Battle for Thorngar“-Trailer

Der neuste Trailer zeigt unter anderem mehr von den Kämpfen und der Dark-Fantasy-Welt des Spiels. Einer der neu vorgestellten Schauplätze ist Ysiguen, ein weitläufiges Biom, das teilweise von der asiatischen Mythologie inspiriert ist und mit imposanten Pagodentürmen und gehörnten Kurtisanen aufwartet. Verteidigt wird Ysiguen von „Lingao the Souring Storm“, einem gewaltigen, von Blitzen durchzogenen Drachen.

Zusammen mit der neuen Region enthüllte der Trailer auch die neue, auf dem Katana basierende Waffenklasse, die neben den bereits bestätigten Sensen einer der häufigsten Wünsche der Community erfüllt. Zudem gab es einen ausführlicheren Einblick in die neue Riege von NPCs zu sehen, welche die Spieler bei seinem Kreuzzug gegen das Böse unterstützen, sowie in die „Lords of Darkness“, die sich ihnen zweifellos in den Weg stellen werden.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung