Resident Evil Veronica angekündigt – Claire Redfield kehrt 2027 zurück

Capcom hat im Rahmen des Summer Game Fest 2026 mit „Resident Evil Veronica“ ein Remake des Survival-Horror-Klassikers „Resident Evil Code: Veronica“ angekündigt. Mit der Ankündigung veröffentlichte Capcom einen ersten Trailer.

Claire Redfield kehrt zurück

Mit dem neuen Ableger kehrt Claire Redfield als Hauptfigur zurück. Die Geschichte führt euch auf die abgelegene Insel Rockfort, die von Zombies und anderen Gefahren überrannt wurde. Dort kämpft Claire ums Überleben und versucht, aus der von Horror und Wahnsinn geprägten Umgebung zu entkommen.

„Resident Evil Code: Veronica“ gilt als einer der beliebtesten Teile der Reihe und wurde ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht.

Modernisierte Technik mit der RE ENGINE

Für die Neuauflage setzt Capcom erneut auf die hauseigene RE ENGINE, die bereits bei mehreren aktuellen Spielen aus dem Hause Capcom zum Einsatz kam. Laut Capcom wird „Resident Evil Veronica“ ein modernisiertes Gameplay bieten.

„Resident Evil Veronica“ erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Quelle: Pressemitteilung