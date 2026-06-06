Alien: Isolation 2 – Erste Details und ein Trailer

Creative Assembly und SEGA haben beim Summer Game Fest 2026 erstmals einen Trailer zu „Alien: Isolation 2“ veröffentlicht. Die Entwicklung des Nachfolgers war bereits zuvor bestätigt worden, doch nun gibt es konkrete Informationen zum Setting und zur Handlung.

Neue Bedrohung auf einer abgelegenen Koloniewelt

Die Geschichte von „Alien: Isolation 2“ führt euch auf eine abgelegene Koloniewelt, die von schweren Stürmen geprägt wird. Dort erkundet ihr nicht nur die Kurosaki Station, sondern auch die Oberfläche des Planeten.

Neben dem neuen Schauplatz setzt das Spiel auf eine eigenständige Geschichte mit einem neuen Hauptcharakter. Im Mittelpunkt steht erneut der Kampf ums Überleben gegen den Xenomorph, der als unberechenbarer Jäger durch die Umgebung streift.

Xenomorph soll noch gefährlicher werden

Laut Creative Assembly werden mehrere Spielsysteme des Vorgängers überarbeitet und erweitert. Der Xenomorph soll künftig intelligenter agieren und flexibler auf das Verhalten der Spieler reagieren.

Für das Überleben stehen neue Werkzeuge, Techniken und Taktiken zur Verfügung. Zudem sollen die Umgebungen zusätzliche Herausforderungen bieten, wodurch sich die Anforderungen an Erkundung und Ressourcenmanagement erhöhen.

Creative Director Al Hope erklärte, dass das Team die vergangenen Jahre genutzt habe, um die Reihe weiterzuentwickeln und gleichzeitig die grundlegenden Stärken des Originals beizubehalten. Dazu zählen die ständige Bedrohung durch den Xenomorph, eine feindliche Spielwelt und der Fokus auf Survival-Horror-Elemente.

„Alien: Isolation 2“ befindet sich derzeit für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 in der Entwicklung. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Quelle: SEGA