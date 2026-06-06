Control Resonant – „Paranatural Manhattan“-Trailer

Remedy Entertainment hat im Rahmen des Summer Game Fest einen neuen Trailer zu „Control Resonant“ vorgestellt. Der Trailer „Paranatural Manhattan“-Trailer enthüllt mehr von „Control Resonant“ verzerrter Version der Stadt New York. Im Trailer ist Emily Pope zu hören, die aus dem Originalspiel als amtierende Direktorin des Federal Bureau of Control zurückkehrt und eng mit der Hauptfigur Dylan Faden zusammenarbeitet.

Das auf paranormale Weise verzerrte Manhattan besteht aus mehreren Zonen, die sich optisch voneinander unterscheiden und in denen es jeweils von eigenständigen Gegnerfraktionen wimmelt. Es soll die größte und detailreichste Spielwelt sein, die Remedy je für ein Spiel erschaffen hat.

Einige Biome befinden sich über der Erde, andere tief unter der Erde, und wieder andere existieren in Dimensionen, von denen die Menschen noch nicht einmal wussten. Die Biome enthalten Story-Missionen, Nebenquests wie die Jagd nach abtrünnigen „Altered Items“, Bosskämpfe und Rätsel. Die Spieler werden außerdem neue, bisher ungesehene Bereiche des „Oldest House“ erleben, in dem das erste „Control“ stattfand.

„In diesem neuesten Trailer freuen wir uns, euch die Vielfalt und die Welt zu zeigen, die wir in CONTROL Resonant eingebracht haben. Unser talentiertes Entwicklerteam lässt mit der Rückkehr des Oldest House und der Erzählstimme von Emily Pope etwas von der Atmosphäre des Originalspiels wieder aufleben“, sagte Mikael Kasurinen, Creative Director von CONTROL Resonant.

Der Trailer enthält den exklusiven Song „Manalan Mailla“, interpretiert von der finnischen Ethno-Pop-Künstlerin Vilma Jää. Der Titel, der eigens für das Spiel komponiert wurde, stammt aus der Feder von Teemu Brunila, Jurek und Vilma Jää.

„Manalan Mailla ist von der Tradition des ingrischen Runonlaulu-Ensembles inspiriert, mit seinen heterophonen Chorstimmen und Texten, die auf Alliteration und Wiederholung basieren“, sagte Vilma Jää. „Ich habe auch einige Hirtenrufe in den Song eingebaut, da ich es einfach liebe, so hoch und so laut wie möglich zu singen, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe. Die Zusammenarbeit mit den musikalischen Superstars Teemu Brunila und Jurek war sehr inspirierend und eine große Ehre. Gemeinsam haben wir etwas sehr Eingängiges geschaffen und dabei dennoch die Folklore respektiert.“

„Control Resonant“ erscheint am 24. September 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Third-Person-Action-RPGs gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung