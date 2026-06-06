Final Fantasy VII Revelation – 2027 erscheint der letzte Teil des Remake-Projekts

Nachdem Square Enix vor kurzem „Final Fantasy VII Rebirth“, dem zweiten Teil des „Final Fantasy VII“-Remake-Projekts“, für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S veröffentlichte, folgte jetzt Informationen zu „Final Fantasy VII Revelation“, dem dritten und letzten Teil der Remake-Saga. „Final Fantasy 7 Revelation“ soll im Frühjahr 2027 zeitgleich für PC (Steam und Xbox PC), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Ein genauerer Termin steht noch nicht fest.

In „Final Fantasy VII Revelation“ stehen Cloud Strife und seine treuen Gefährten vor einer Welt, die am Rande der Vernichtung steht. Während sie um eine geliebte Verbündete trauern und ihren beinahe schon gottgleichen Erzfeind Sephiroth verfolgen, hebt die Gruppe an Bord des Luftschiffs „Highwind” in den Himmel ab – in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die ultimativ zerstörerische Magie „Meteor”, und damit die vollständige Vernichtung des Planeten aufzuhalten.

Des Weiteren gab es einen Trailer und eine Gameplay-Präsentation. Der Ankündigungs-Trailer zeigt, wie die Gruppe in eine Welt ohne Grenzen aufbricht. Der gesamte Planet ist mit dem legendären Luftschiff „Highwind” frei erkundbar. Spieler können mit dem Fallschirm überall abspringen und nahtlos von der Luft auf den Boden wechseln. Während „Meteor“ herabfällt und riesige Arma Terror verbreiten, gibt es auf dem Planeten viele Konflikte und die Gruppe muss sich aufteilen, um diese zu bewältigen.

Spieler müssen sich entscheiden, wohin sie gehen und wem sie in welcher Reihenfolge helfen – der Planet kämpft selbst um sein Überleben. Sie kämpfen an der Seite von legendären Helden und treffen auf ihrer Reise Entscheidungen, die Einfluss auf ihre Geschichten nehmen können. Der Kampfstil lässt sich im gefeierten Hybrid-Kampfsystem anpassen, indem Spieler zwischen Echtzeit-Action oder Taktikmodus wechseln. Das System wurde jetzt erweitert und perfektioniert. Es bietet neue spielbare Charaktere und mächtige neue Fähigkeiten.

Das Gameplay-Video bietet detailliertere Einblicke in neue Schauplätze und spielbare Charaktere sowie die Vorstellung des WEAR-Systems. Spieler begeben sich in neu gestaltete Welten, wie das sonnenverwöhnte Mideel-Archipel, die Kriegernation Wutai und die eisigen Ödländer des Nordkontinents.

Sie greifen als geschickter Revolverheld Vincent Valentine zu den Waffen, dessen blitzschnelle Schießkünste und wilde, tierische Verwandlungen das Schlachtfeld verwüsten. Der streitlustige Pilot Cid Highwind bestimmt das Tempo, indem er schnell die Distanz überbrückt, um mächtige Lanzenangriffe auf einzelne Ziele oder weitreichende Flächenschäden auszuführen.

Das WEAR-System ermöglicht Spielern ein neues Power Level zu erreichen, indem sie einzigartige Outfits anlegen, die ihnen neue Movesets verleihen und an klassische „Final Fantasy“-Klassen wie Schwarzmagier und Krieger erinnern.

„FINAL FANTASY VII, das 1997 erstmals veröffentlicht wurde, ist seit vielen Jahren bei den Fans beliebt und hat sich seitdem zu einer Legende entwickelt. Das FINAL FANTASY VII-REMAKE-Projekt, das 2020 mit der leidenschaftlichen Unterstützung aller begann, erreicht mit FINAL FANTASY VII REVELATION endlich seinen krönenden Abschluss. Das Ende dieser Geschichte spiegelt meine Emotionen wider, die mich in den dreißig Jahren meiner Arbeit an diesem Titel begleitet haben – und doch können wir als Entwickler die letzte Seite nicht allein umblättern. Erst wenn ihr euch auf diese Reise begebt und sie in Erinnerung behaltet, wird endlich eine neue Legende geboren. Wir hoffen, dass ihr uns damit im Herzen behaltet.“ – Yoshinori Kitase, Producer

„Ich bin überglücklich, FINAL FANTASY VII REVELATION ankündigen zu dürfen, das im Frühjahr 2027 zeitgleich auf allen Plattformen erscheinen wird. Ich bin unseren Fans, die an diese Geschichte geglaubt und uns so viele Jahre lang unterstützt haben, zutiefst dankbar. In diesem Titel, in dem es um Entschlossenheit geht, werden Cloud und seine Gefährten sich ihren jeweiligen Überzeugungen stellen und ihre Reise zur letzten Schlacht fortsetzen, die über das Schicksal des Planeten entscheiden wird. All die Geschichten und Emotionen, die sich über die Jahre angesammelt haben, werden in diesem letzten Kapitel der Serie präsentiert, und damit auf höchst befriedigende Weise zusammengeführt. Freut euch darauf.“ – Naoki Hamaguchi, Director

„Als Entwickler haben wir die FINAL FANTASY VII-Reihe über viele Jahre hinweg sorgfältig aufgebaut und gepflegt und sie dabei durch zahlreiche Spin-off-Titel erweitert. Wir glauben, dass jeder Fan im Laufe der Zeit seine ganz eigene Interpretation der Geschichte entwickelt hat, und unser Ziel war es, all diese FINAL FANTASY VII-Geschichten zusammenzuführen, damit sie schließlich im letzten Kapitel des REMAKE-Projekts zusammenlaufen. Auch wenn sich Vorfreude und Unsicherheit vermischen mögen, sind wir zuversichtlich, dass diese Reise noch viele Jahre lang ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns begleitet und über so viele Jahre hinweg Teil dieser Reise wart.“ – Tetsuya Nomura, Creative Director.

Die Webseite zu „FF7 Revelation“ gibt es hier: KLICK! Mehr über „Final Fantasy 7“ gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung