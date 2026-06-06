Monster Hunter Wilds: Ascendance – Addon für 2027 angekündigt

Bei „Monster Hunter Wilds: Ascendance“ handelt es sich um eine Erweiterung für das auf PC und Konsolen erhältliche Action-RPG „Monster Hunter Wilds“. Die Veröffentlichung soll 2027 erfolgen und die Geschichte des Verbotenen Lands fortführen, während das Abenteuer des Expeditionsteams in eine neue, in den Wolken gelegene Umgebung führt.

In der Erweiterung erkunden Jäger Inseln im Himmel und setzen explosive neue Fähigkeiten ein, die das Gameplay weiterentwickeln und die Jagdaction in neue Höhen führen. Mit der Rückkehr der Drachenältesten und Inhalten des Meisterrangs erreichen die Herausforderungen ein völlig neues Level.

Zur Ankündigung des Addons gab es nicht nur einen Trailer, sondern auch eine Präsentation, die einen ersten Einblick in die inhaltsreiche Erweiterung bot und neue sowie bekannte Monster, verfeinerte Spielmechaniken, eine neue Hochgebirgs-Umgebung und vieles mehr zeigt.

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Quelle: Pressemitteilung