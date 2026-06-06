Assassin’s Creed Black Flag Resynced – „Summer Game Fest“-Trailer

Ubisoft präsentierte im Zuge der Eröffnungskonferenz des Summer Game Fest wurde ein neuer Trailer zu „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Der Trailer umfasst Szenen aus dem Spiel, die mit einer Neuinterpretation des Songs „Leave Her Johnny“ untermalt, der von Woodkid, dem GRAMMY-nominierten Musiker, Songwriter und Produzenten neu arrangiert wurde.

Dabei greift der Track eines der klassischen und meist gestreamten Seemannslieder aus dem Soundtrack des Originalspiels auf und verleiht ihm eine mysteriöse und düstere Note. Der Track wird zusätzlich zum Trailer auch im Spiel selbst zu hören sein.

„Die Welt von Assassin’s Creed war für mich immer sehr wichtig und ist eng mit meiner Karriere verbunden. Ich weiß, dass Assassin’s Creed Black Flag ein bedeutender Teil der Reihe für die Community ist. Es ist ein Spiel über Eskapismus, Rebellion und Entdeckung. Alles Themen, die auch für meine eigene Arbeit von großer Bedeutung sind. Ich bin sehr begeistert von dem, was wir geschaffen haben.“ ​- Yoann Lemoine, auch bekannt als Woodkid.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist ein von Grund auf neu entwickelte Version des Piraten-Einzelspieler-Abenteuers und erscheint am 09. Juli 2026 für PC (Ubisoft Store, EGS und Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zu Reihe findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, unter anderem über die Editionen und mehr, findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung