Star Wars: Galactic Racer – Story-Trailer

Das im Oktober 2026 erscheinende Rennspiel „Star Wars: Galactic Racer“ wird natürlich auch eine Kampagne bereithalten. Für einen Vorgeschmack veröffentlichten Publisher Secret Mode gemeinsam mit Entwickler Fuse Games einen neuen Trailer.

Mit dem Trailer erhalten Spieler einen Einblick in die erbitterte Rivalität zwischen dem Meister der Galactic League, Kestar Bool, und dem mysteriösen Herausforderer Shade. Dabei gibt es den Schauplatz Derven Acos zu sehen und einen ersten Eindruck von Pod-Rennen jenseits des Mos-Espa-Circuits.

Bei der Galactic League handelt es sich um eine Untergrund-Rennliga, die im gesetzlosen Outer Rim entstanden ist und vom Rennsport-Enthusiasten Darius Pax gegründet wurde. Doch während Pax die Liga zwar ins Leben gerufen hat, ist der hinterhältige und gut vernetzte Rennfahrer Kestar Bool zu ihrem Champion aufgestiegen und schreckt vor nichts zurück, um seinen Titel zu verteidigen. Da er keine andere Wahl hat, rekrutiert Pax Shade, einen einsamen Rennfahrer, der einen persönlichen Groll gegen die Familie Bool hegt, um in die Galactic League einzutreten und Kestars Herrschaft ein Ende zu setzen, bevor dessen Korruption zu tief sitzt, um sie noch zu beseitigen.

Um sich in der Galactic League zu beweisen, müssen sich die Piloten einer Reihe von Herausforderungen stellen, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen. In der auf Rennen basierenden Kampagne bahnen sich die Spieler ihren eigenen Weg durch die Liga und wählen im Verlauf des Spiels zwischen verschiedenen Events. Sobald ein Event ausgewählt wurde, gibt es kein Zurück mehr, und wenn ein Pilot zu oft abstürzt, scheidet er aus der Tour aus und muss sich neu formieren, wieder aufbauen und von vorne beginnen.

Nur bestimmte Vorteile und Freischaltungen, die in früheren Versuchen verdient wurden, werden auf den nächsten Durchlauf übertragen. Die digitalen Rennfahrer beginnen jede Tour von Grund auf neu mit neuen Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten, um eine weitere Chance zu erhalten, den Ligameister Kestar Bool zu besiegen.

„Star Wars: Galactic Racer“ erscheint am 06. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel über die Editionen, gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung