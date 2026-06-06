Guild Wars 3 – Neues MMORPG für PC und PS5 angekündigt

2012 veröffentlichte das Entwicklerstudio ArenaNet das MMORPG „Guild Wars 2“ (siehe hier). Seitdem hat das Team das Spiel stetig erweitert. Im Zuge des Summer Game Fests wurde mit „Guild Wars 3“ der dritte Teil des Franchise offiziell angekündigt. Dieser soll diesmal nicht nur für PC (Steam) erscheinen, sondern als erste Teil der Reihe auch für PlayStation 5. Der erste Betatest ist für Herbst 2027 geplant.

„Guild Wars 3“ spielt über tausend Jahre vor den Ereignissen des Originalspiels und ist in der tyrianischen Region Orr angesiedelt, einer weitläufigen, von Magie durchdrungenen Wildnisgrenze. Naturwesen mit starker Bindung zum Land, die sogenannten Vael-Geister, verkörpern die Lebenskraft dieser üppigen Landschaft.

Verschiedene Gilden ringen um die Frage, wie die Gebiete jenseits der Zivilisation geschützt oder genutzt werden sollen. Größe und Einfluss der Geister hängen von ihrem jeweiligen Ökosystem ab. Der Animir nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Wie im Trailer zu sehen, fungiert er als Bindeglied zu den Geistern Orrs und dient zugleich als Reittier für Reisen durch die offene Spielwelt.

Spieler übernehmen die Rolle von Vaelwächtern, Mitgliedern einer Abenteurergilde, die sich dem Schutz der wilden Geister und der Orrs verschrieben hat. Charaktere lassen sich umfassend anpassen und mit zahlreichen Fertigkeiten ausstatten, um Abenteuer zu bestreiten, Gefahren zu meistern und Beziehungen zu Geistern, Bewohnern Orrs und anderen Vaelwächtern zu vertiefen.

Das Kampfsystem soll von Grund auf so konzipiert sein, dass es sich sowohl mit Controller als auch mit Tastatur präzise und dynamisch anfühlt. Es soll Positionierung belohnen und den Fokus auf Bewegung und Geschwindigkeit setzen. Durch nahtlose Wechsel zwischen verschiedenen Bewegungsmodi lässt sich Geschwindigkeit in erhöhten Schaden und stärkere Effekte im Kampf umwandeln.

„Guild Wars 3 läutet eine neue Ära ein, und das nicht nur für ArenaNet und Guild Wars, sondern auch für MMORPGs im Allgemeinen“, erklärt Colin Johanson, Game Director von Guild Wars 3 und Studioleiter von ArenaNet. „Millionen von MMORPG-Spieler:innen weltweit wünschen sich neue, moderne Spielerlebnisse. Dieser Begeisterung ein Zuhause zu geben, ist eine große Chance. Mit Guild Wars 3 soll das Genre weiterentwickelt und eine Online-Welt geschaffen werden, die glaubwürdig, bereichernd, reaktionsschnell und innovativ wirkt. Gleichzeitig soll achtsam mit der Zeit der Spieler:innen umgegangen werden, indem ein positiver Raum entsteht, in dem alle willkommen sind, eine Community aufbauen und neue Geschichten im Universum erleben können.“

Die Webseite von „Guild Wars 3“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung