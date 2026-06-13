Valor Mortis – Der Release verschiebt sich um wenige Wochen

Die Entwickler von One More Level und Publisher Lyrical Games haben den Veröffentlichungstermin von „Valor Mortis“ nach hinten verschoben. Ursprünglich war der Release für September vorgesehen. Nun soll das Spiel einige Wochen später erscheinen.

September mit vielen konkurrierenden Veröffentlichungen

Als Grund für die Verschiebung nennt das Team die große Anzahl an Spielveröffentlichungen im September. In den vergangenen Tagen habe sich gezeigt, dass der Monat mit zahlreichen Neuerscheinungen besetzt ist. Daher habe man sich entschieden, den Start von „Valor Mortis“ auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Nach Angaben der Entwickler soll die Terminänderung dem Spiel mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Gleichzeitig sollen Interessierte nicht vor der Situation stehen, innerhalb kurzer Zeit zwischen vielen Neuerscheinungen wählen zu müssen.

Feedback aus der Demo fließt weiter in die Entwicklung ein

Ein weiterer Grund für die Terminänderung ist die laufende Arbeit an der Demo. Die Entwickler berichten, dass bereits zwei Updates veröffentlicht wurden, um die am häufigsten gemeldeten Probleme zu beheben.

Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um weitere Rückmeldungen aus der Community auszuwerten und zusätzliche Verbesserungen umzusetzen. Das Team arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin daran, das Spielerlebnis bis zum Marktstart zu optimieren.

Demo weiterhin verfügbar

Die Entwickler laden Interessierte dazu ein, die aktuelle Demo von „Valor Mortis“ auf Steam auszuprobieren und weiteres Feedback einzureichen. Die gesammelten Rückmeldungen sollen direkt in die weitere Entwicklung des Spiels einfließen.

„Valor Mortis“ erscheint am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Quelle: One More Level via X