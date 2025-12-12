Total War: Warhammer 40,000 angekündigt

Erst letzte Woche kündigten SEGA und Creative Assembly die Entwicklung von „Total War: Medieval 3“ an (siehe hier). Jetzt folgte die Ankündigung von „Total War: Warhammer 40,000“, das nicht nur für PC, sondern auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Die Ankündigung während der Game Awards 2025 wurde von einem Trailer begleitet, der von dem Schauspieler und „Warhammer 40,000“-Superfan David Harbour (Stranger Things, Marvel Cinematic Universe) präsentiert wurde. Er selbst wird einen mysteriösen, noch nicht enthüllten Charakter spielen. In dem Trailer wird die Kulisse des Spiels in voller gezeigt, während die riesigen Armeen der Menschheit darum kämpfen, ihr zerfallendes Imperium in einer von endlosen Kriegen geplagten Galaxis zu verteidigen.

Nachdem die Strategiereihe „Total War“ einen Ausflug in das „Warhammer“-Universum bereits hinter sich hat, geht es in „Total War: Warhammer 40K“ in das 41. Jahrtausend des bekannten Universums von Games Workshop. In einer riesigen Weltraum-Sandbox bahnen sich die Spieler einen Kriegspfad durch die Sterne und beugen die Galaxis ihrem Willen, während sie durch ein Zeitalter unerbittlicher Kriege und Eroberungen ziehen.

Das Spiel begibt sich auf eine ehrgeizige Reise, um das ultimative Strategieerlebnis für das Universum von „Warhammer 40,000“ zu schaffen – eines, das sich im Laufe der Zeit zu einem weitläufigen galaktischen Schlachtfeld entwickeln wird, voller berühmter Helden, furchterregender Kriegsmaschinen und facettenreicher Welten.

Game Director Attila Mohacsi kommentiert wie folgt: „WARHAMMER 40,000 ist ein Sci-Fi-Universum, das seinesgleichen sucht. Seine galaktische Dimension, legendären Fraktionen und brutalen Schlachten haben zu einem Setting beigetragen, das perfekt zur DNA von Total War passt. Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit Games Workshop zusammen und freuen uns darauf, diese Partnerschaft fortzusetzen, um das ultimative Strategieerlebnis im Universum von Warhammer 40,000 zu schaffen, genau wie bei den Titeln von Total War: Warhammer.“

Total War: Warhammer 40,000 – Features

Befehlige vier legendäre Fraktionen Führe Kampagnen quer durch die Galaxis mit den Space Marines, dem Astra Militarum, den Orks und Aeldari, die jeweils einen völlig eigenen Spielstil in Kampagnen und Gefechten bieten. Egal ob du taktische Präzision, rohe Gewalt, barbarische Aggression oder psionische Finesse bevorzugst – deine Entscheidung prägt jeden Moment des Krieges.

Führe einen galaktischen Krieg Begib dich auf einen Kreuzzug durch eine galaktische Sandbox – erobere Planeten, verbessere deine Flotten und verwalte deine Kriegswirtschaft, während du dir deinen Weg zur Vorherrschaft bahnst. Erobere Welten, bombardiere Feinde aus dem Orbit und befehlige filmreife Echtzeit-Schlachten um planetare Festungen. Und wenn alles andere scheitert … setze apokalyptische Waffen ein, um ganze Planeten auszulöschen!

Trage zerstörerische Kämpfe aus Befehlige Armeen in brutalen taktischen Schlachten in vom Krieg zerrütteten Welten mit zerstörbarem Terrain und vielfältigen Biomen. Setze Elite-Trupps sowie zerstörerische Kriegsmaschinen ein und entfessle mächtige strategische Fähigkeiten, um Gefechte zu beeinflussen.

Passe deine Kriegsmaschine an Stelle zum ersten Mal in Total War eine Armee auf, die komplett deine eigene ist. Gestalte jedes Detail, vom Namen und den Farben deiner Kriegerschar bis hin zu brutalen Symbolen und futuristischer Kriegsausrüstung. Bestimme ihre Eigenschaften, verfeinere ihre Taktiken und entfessle einen einzigartigen Zerstörungsstil, der seine Spuren in der Galaxis hinterlässt.



Die Webseite von „Total War“ findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Total War: WARHAMMER 40,000 - Announce Trailer

Quelle: Pressemitteilung