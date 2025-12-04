Total War: Medieval 3 angekündigt

Im Rahmen des Showcase zum 25. Jubiläum der bekannten „Total War“-Strategiespielreihe, kündigten Sega und Entwicklerstudio Creative Assembly „Total War: Medieval 3“ an. Damit kehrt die Reihe, nach einem Ausflug in „Warhammer“-Universum, zurück zu den historischen Wurzeln des Franchise.

„Total War: Medieval III“ befindet sich in der frühen Produktionsphase und soll sowohl eine Hommage an seine Vorgänger als auch eine Revolution der Serie werden. Es wird als ultimative mittelalterliche Strategiesandbox ausgelegt und soll es Spielern ermöglichen, Reiche zu formen, Geschichte neu zu schreiben und sich wie nie zuvor ins Mittelalter zu vertiefen. Mit einer Kombination aus akribischer historischer Authentizität und Spielerfreiheit soll dies mehr als eine Fortsetzung werden, sondern die Wiedergeburt des historischen Total War.

„Die Vorstellung, dass Total War 25 Jahre alt ist, ist unglaublich. Wir sind äußerst dankbar, dass wir Spiele machen können, die unsere Community über Jahrzehnte spielen kann, und ohne sie wären wir nicht hier. Dieses Jahr war ein Augenblick, in dem alle Fans von Total War – alte oder neue, der Geschichts- oder Fantasy-Variante – zusammenkommen konnten, um das aufregende nächste Kapitel in unserer Geschichte zu feiern. Auf weitere 25 Jahre!“

Total War: MEDIEVAL III - Announce Trailer

Hier der komplette Showcase, wo auch ein weiterer Titel angeteasert wurde, der bei den Game Awards diesen Monat enthüllt wird.

Total War - 25th Anniversary Showcase

Quelle: Pressemitteilung