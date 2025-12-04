Metroid Prime 4: Beyond – Launch-Trailer

Mehr als acht Jahre nach der Ankündigung (siehe hier) erschien jetzt „Metroid Prime 4: Beyond“ für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. In dem neusten Abenteuer findet sich Samus Aran nach einer Explosion im Kampf mit dem skrupellosen Kopfgeldjäger Sylux inmitten eines uralten Dschungels auf dem fremden Planeten Viewros wieder.

Auf Viewros begegnet sie den Lamorn, einem uralten außerirdischen Volk, das eine besondere Aufgabe für Samus bereithält. Um dieser nachzukommen, erhält sie neue Psy-Fähigkeiten. Diese erlauben es ihr, verschiedene Mechanismen zu bedienen und so Zugang zu zuvor unzugänglichen Bereichen zu erhalten, die Flugbahn aufgeladener Schüsse zu verändern und vieles mehr.

Ausgestattet mit ihren neuen Kräften gilt es, die feindselige Welt des geheimnisvollen Planeten und dessen Geheimnisse zu erkunden. Dazu muss Samus durch labyrinthische Umgebungen navigieren, sich den hier beheimateten, bedrohlichen Kreaturen stellen und ihre Fähigkeiten verbessern. Mehrere Soldatinnen und Soldaten der Galaktischen Föderation wurden ebenfalls nach Viewros transportiert und unterstützen Samus bei ihrer Mission, einen Weg nach Hause zu finden.

Außerdem erhält Samus im Laufe des Abenteuers ein Fahrzeug namens Vi-O-La. Mit dieser fortschrittlichen Maschine kann sie große Strecken auf dem Planeten zurücklegen und gegen feindselige Kreaturen kämpfen, indem sie Gebrauch von Vi-O-Las einzigartigen Waffen macht.

Spieler von „Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition“ erhalten zudem Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie den Maus-Modus, wodurch sie ihre Joy-Con 2-Controller wie eine Maus benutzen und Samus präzise steuern können. Zudem können sie das Abenteuer in höherer Auflösung, mit schnellerer Bildfrequenz und mit HDR-Unterstützung erleben.

Zudem stehen ihnen, je nach eigener Präferenz, zwei verschiedene Anzeigemodi zur Verfügung: Im Qualitätsmodus, der im TV-Modus eine Auflösung von bis zu 4K und im Handheld-Modus 1080p unterstützt, liegt die Bildrate bei 60 fps. Der Leistungsmodus bietet eine Bildrate von bis zu 120 fps bei einer Auflösung bis zu 1080p (TV-Modus) und 720p (Handheld-Modus).

Quelle: Pressemitteilung