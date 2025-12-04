Elden Ring Nightreign – Neue Trailer zum Release von „The Forsaken Hollows“

Bandai Namco Entertainment Europe und Entwicklerstudio FromSoftware veröffentlichen heute den DLC „The Forsaken Hollows“ für das Multiplayer-Koop-Survival-Action-Spiel „Elden Ring Nightreign“. Teil des DLCs sind zwei neue Archetypen, die sich den Nachtwandlern anschließen, um die Jagd zu Ende zu bringen: der Gelehrte und die Totengräberin.

Der Gelehrte ist ein ausgebildeter Akademiker, der die Kunst des Zauberwirkens beherrscht und sich mit tiefem arkanem Wissen Vorteile auf dem Schlachtfeld verschafft. Die Totengräberin wird von Glauben und Stärke angetrieben. Von ihrem Kloster beauftragt, den Nachtfürsten zu töten, ist sie eine bescheidene Wächterin des Jenseits, die ihre übernatürliche Kraft einsetzt, um ihre Feinde mit gnadenloser Effizienz zu vernichten.

Neben den neuen Archetypen bringt „The Forsaken Hollows“ auch neue Gebiete und Gefahren in Limveld mit sich sowie zwei neue Bosse, die zu Beginn des dritten Tages besiegt werden müssen. Zu guter Letzt verändert die mysteriöse Verschobene Erde unter bestimmten Bedingungen das Layout der Karte und sorgt für ein neues Erlebnis für Nachtwandler auf der ganzen Welt.

Hier findet ihr „Elden Ring Nightreign“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zu den Editionen, gibt es hier bei uns (siehe hier).

[Deutsch] ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | Undertaker Character Trailer

ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | Undertaker Character Gameplay Reveal

[Deutsch] ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | Scholar Character Trailer

ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | Scholar Character Gameplay Reveal

Quelle: Pressemitteilung