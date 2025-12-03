Screamer – Team-Trailer „Kagawa-Kai“

Die Entwickler von Milestone haben das letzte Team aus ihrem Rennspiel „Screamer“ vorgestellt. Es handelt sich dabei um „Kagawa-Kai“, einer der berüchtigtsten kriminellen Organisationen und gleichermaßen eine Familie, die junge Menschen mit schwierigem Hintergrund ausbeutet und sie in ein Leben voller Verbrechen hineinzieht.

Die Gruppe wird von Noboru Sato angeführt, einem legendären Rennfahrer, der einst als der größte Screamer der Welt gefürchtet war und dessen Comeback allein schon ausreicht, um den anderen Teilnehmern Angst einzujagen. Keiji Sato, sein älterer Bruder, nimmt an dem Turnier teil, um innerhalb der Organisation mehr Anerkennung zu erlangen, obwohl er immer nur der Zweitbeste hinter Noboru war. Vervollständigt wird das Team durch die junge und übermütige Akemi Nomura.

Zusammen bilden sie ein Team, das durch komplexe Loyalitäten verbunden ist und nicht um Ruhm oder Geld fährt, sondern um etwas viel Wichtigeres: die Familie.

„Screamer“ soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung