Grind Survivors – Neuer Trailer zum zweiten offenen Playtest (PC)

Auf Steam ist ein offener Playtest für das Action-Roguelike „Grind Survivors“ gestartet. Publisher Assemble Entertainment und Pushka Studios bieten im neuen zweiten Playtest neue Waffen-Archetypen, überarbeitete Systeme, verbesserte Performance und den Infinity Mode, inklusive Leaderboard. Des Weiteren steht mit Cascade ein neuer Charakter bereit, der sich auf abprallende Projektil-Archetypen spezialisiert. Bei den drei neuen Waffen-Archetypen handelt es sich um SMGs, Schrotflinten und Revolver.

Außerdem stehen für das erste Biom zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, sodass sowohl Einsteiger als auch erfahrene Dämonenjäger passende Herausforderungen finden. Abgerundet wird das Ganze durch ein komplett überarbeitetes Skill-System: Ein neu strukturiertes Skill-Tree-Layout, zusätzliche Runes und frische Synergien sorgen für klarere Entscheidungen und noch mehr Build-Tiefe.

„Grind Survivors“ soll 2026 für PC und Konsolen auf den Markt kommen. Einen genauen Release-Termin haben die Verantwortlichen noch nicht verraten. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Grind Survivors - Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung