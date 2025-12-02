Kingdom of Night – Neuer Trailer feiert die Veröffentlichung

Das Entwicklerstudio Friends of Safety und Publisher DANGEN Entertainment haben heute das Action-RPG „Kingdom of Night“ veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für PC erhältlich und kann über Steam, GOG, den Humble Store sowie itch.io erworben werden.

Die Handlung von „Kingdom of Night“ spielt in einer alternativen Version des Jahres 1987. Ihr übernehmt die Rolle des Teenagers John, der feststellen muss, dass ein satanischer Kult seinen Nachbarn entführt und damit eine uralte Macht entfesselt hat. Die Stadt Miami wird in einer einzigen Nacht von einer dämonischen Invasion überzogen, und aus der Suche nach dem Vermissten wird ein Kampf um das Überleben der gesamten Gemeinschaft.

Während ihr die Festungen der Dämonengeneräle infiltriert, erkundet ihr eine offene Welt, trefft auf unterschiedliche Figuren und entscheidet selbst, in welcher Reihenfolge ihr eure Gegner angeht. Fünf Klassen stehen zur Auswahl, deren Fähigkeiten und Spielstile ihr anpassen könnt.

Zur Feier des Release haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser präsentiert euch unter anderem das actionorientierte Kampfsystem gegen dämonische Gegner, die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Charakteranpassung sowie die Atmosphäre der kleinen, von rätselhaften Ereignissen geprägten Stadt.

Kingdom of Night - Launch Trailer

Quelle: Dangen Entertainment