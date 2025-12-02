Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Dezember 2025

Der letzte Monat des Jahres ist angebrochen und wird in gewohnter Weise weitere Inhalte für den Xbox Game Pass bereithalten. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Jetzt verfügbar – CloverPit (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- 1. Dezember – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Total Chaos (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Young Suns (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 6. November – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 3. Dezember – Monster Train 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt enthalten im Game Pass Premium
- 3. Dezember – Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole, PC)
Jetzt enthalten im Game Pass Premium
- 4. Dezember – 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)
- 4. Dezember – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt enthalten im Game Pass Premium
- 4. Dezember – Routine (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 9. Dezember – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 9. Dezember – Death Howl (Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 9. Dezember – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10. Dezember – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 11. Dezember – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Spiele werden Teil des Game Pass Essential
- 03. Dezember – Stellaris
- 03. Dezember – World War Z: Aftermath
- 03. Dezember – Medieval Dynasty
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Dezember)
- Mortal Kombat 11 (Cloud, Konsole, PC)
- Still Wakes the Deep (Cloud, Konsole, PC)
- Wildfrost (Cloud, Konsole, PC)
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. Dezember)
- Carrion (Cloud, Konsole, PC)
- Hell Let Loose (Cloud, Konsole, PC)
In-Game Vorteile
- Ab heute verfügbar – PUBG Battlegrounds: Exklusives Survivor Pack (Konsole)
- Ab heute verfügbar – Delta Force: Craft Your Precision (Xbox Series X|S)
- Ab heute verfügbar – The Crew Motorfest: Toyota Supra LBWK Edition Pack (Cloud, Console, PC)
DLC / Game Updates
- Ab 9. Dezember – Dead by Daylight: Bone Chill Event
- 11. Dezember – Sea of Thieves: Season 18
- 17. Dezember – Palworld: Home Sweet Home Update
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
