Xbox
Xbox
NewsPCXB1XSX

Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Dezember 2025

Marcel Schmidt2. Dezember 2025

Der letzte Monat des Jahres ist angebrochen und wird in gewohnter Weise weitere Inhalte für den Xbox Game Pass bereithalten. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • Jetzt verfügbar – CloverPit (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
  • 1. Dezember – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Total Chaos (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Young Suns (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 6. November – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 3. Dezember – Monster Train 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Jetzt enthalten im Game Pass Premium
  • 3. Dezember – Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole, PC)
    Jetzt enthalten im Game Pass Premium
  • 4. Dezember – 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)
  • 4. Dezember – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Jetzt enthalten im Game Pass Premium
  • 4. Dezember – Routine (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 9. Dezember – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 9. Dezember  – Death Howl (Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 9. Dezember  – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 10. Dezember – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 11. Dezember – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Spiele werden Teil des Game Pass Essential

  • 03. Dezember – Stellaris
  • 03. Dezember – World War Z: Aftermath
  • 03. Dezember – Medieval Dynasty

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Dezember)

  • Mortal Kombat 11 (Cloud, Konsole, PC)
  • Still Wakes the Deep (Cloud, Konsole, PC)
  • Wildfrost (Cloud, Konsole, PC)

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. Dezember)

  • Carrion (Cloud, Konsole, PC)
  • Hell Let Loose (Cloud, Konsole, PC)

In-Game Vorteile

  • Ab heute verfügbar – PUBG Battlegrounds: Exklusives Survivor Pack (Konsole)
  • Ab heute verfügbar – Delta Force: Craft Your Precision (Xbox Series X|S)
  • Ab heute verfügbar – The Crew Motorfest: Toyota Supra LBWK Edition Pack (Cloud, Console, PC)

DLC / Game Updates

  • Ab 9. Dezember – Dead by Daylight: Bone Chill Event
  • 11. Dezember – Sea of Thieves: Season 18
  • 17. Dezember – Palworld: Home Sweet Home Update

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

Marcel Schmidt2. Dezember 2025
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner