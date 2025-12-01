Styx: Blades of Greed erhält einen Release-Termin

NACON und Cyanide Studio haben bekanntgegeben, dass „Styx: Blades of Greed“ im Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Bei der Ankündigung des Spiels im Frühjahr gingen die Entwickler noch von einer Veröffentlichung im Jahr 2025 aus. Der aktuelle Trailer macht jedoch deutlich, dass dieser Termin nicht gehalten werden kann. Ein Steckbrief am Ende des Trailers nennt das neue Releasejahr.

In diesem neuen Teil der Reihe übernehmt ihr erneut die Rolle des Goblins Styx, der sich dieses Mal auf die Suche nach Quarz macht. Diese Ressource gilt als wertvoll, mächtig und gefährlich. Für seine Mission erhält Styx neue Fähigkeiten, die es ihm erlauben, nahezu jeden Ort zu erreichen, ohne dafür eine Einladung zu benötigen. Zusätzlich stehen euch neue Werkzeuge wie ein Enterhaken und ein Gleiter zur Verfügung. Die Umgebungen fallen weitläufig und vertikal aus, sodass ihr viele Möglichkeiten habt, euch zu verstecken, rumzuschleichen oder zuzuschlagen.

„Styx: Blades of Greed“ erscheint am 19. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Styx: Blades of Greed | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung