Styx: Blades of Greed – Der erste Trailer

Mit „Styx: Blades of Greed“ kehrt dieses Jahr der grüne Goblin zurück. Nacon und Entwickler Cyanide Studio setzen wieder auf eine Mischung aus Stealth, Actiuon und Strategie in einer vertikal ausgedehnten mittelalterlichen Fantasy-Welt. Das Entwicklerteam will der Erfolgsformel der Reihe treu bleiben und eine offene Umgebung, eine große Auswahl an Kräften und Werkzeugen sowie mehrere Ansätze, um die Ziele zu erreichen, bieten.

Im dritten Teil der Reihe verfolgt Styx sein eigenes Ziel und führt seine eigene Crew an. An Bord seines Zeppelins jagt er mit seiner Mannschaft eine neue, mysteriöse Energiequelle: Quarz. Auf seiner Reise begegnet er alten Bekannten und neuen Charakteren, während er geschickt die Fallen der Inquisition umgeht. Dieses Abenteuer markiert den Beginn des Großen Krieges und die Gründung der Schwarzen Hand, der Söldnergruppe, die in den Ereignissen von „Of Orcs and Men“ eine zentrale Rolle spielt.

„Styx: Blades of Greed“ soll im Herbst 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung