Routine – Launch-Trailer zum Release auf PC und Xbox

Publisher Raw Fury und der britische Entwickler Lunar Software veröffentlichten heute das Science-Fiction-Horror-Spiel „Routine“ für den Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox auf PC, Xbox Cloud und Steam. Der Titel unterstützt auch Xbox Play Anywhere und ist für Xbox Handheld optimiert.

Das First-Person-Spiel ist in einer Retro-Analog-Zukunft angesiedelt und schickt euch in eine verlassene Mondbasis, deren dunkle Korridore zum Erkunden und Untersuchen einladen – während eine unbekannte Bedrohung im Schatten lauert. Die Suche nach der Ursache dieser unheimlichen Stille führt in Konfrontation mit einem Gegner, der den Eindringling selbst für die größte Bedrohung hält – und öffnet zugleich den Weg in noch tiefere, unbekannte Abgründe.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

ROUTINE | Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung