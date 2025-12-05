Dawn of War 4 – Neuer Story-Trailer zeigt die Dark Angels und mehr

Im Rahmen der neusten Ausgabe der „PC Gaming Show: Most Wanted“ präsentierten Deep Silver und KING Art Games einen neuen Story-Trailer zum kommenden vierten Teil der „Warhammer 40,000: Dawn of War“-Reihe.

Der Trailer beginnt mit der Ankunft der Blood Ravens unter Captain Cyrus und Chief Librarian Jonah Orion in der Umlaufbahn von Kronus. Nach einem Gefecht mit Warboss Gorgutz und seinen Orks führt der Weg beider Fraktionen auf die Oberfläche des Planeten. Dort wartet bereits der zweite Anführer der Orks, Guzcutta.

Parallel sucht die Technoarchäologin Potentia Delta 9 auf Kronus nach verlorenem Wissen. Gleichzeitig setzt der Chronomancer Thothmek die Invasion der Necrons in Gang und erweckt die ruhenden Gruften des Planeten. Die Streitkräfte des Imperiums verlieren an Boden, bis deutlich wird, dass sie nicht allein sind. In diesem Moment treffen die Dark Angels ein.

Die Dark Angels in „Dawn of War IV“

Das Spiel führt erstmals zwei unterschiedliche Space-Marine-Orden in einer Kampagne zusammen. Die Dark Angels sind vollständig spielbar und stehen in sämtlichen Spielmodi zur Verfügung, wie die Entwickler von KING Art Games mitteilten.

In der Space Marine Kampagne entscheidet ihr selbst, ob ihr Einsätze der Blood Ravens oder der Dark Angels spielen möchtet. Die Dark Angels verfügen über zwei eigene Kommandanten, Company Master Astoran und Chaplain Ezrael. Der Orden besitzt eine klare Identität und eigene Schwerpunkte, bleibt aber dem bekannten taktischen Fundament der Space Marines treu.

Während die Blood Ravens häufiger in kleinere Operationen geraten, die schnelle Entscheidungen und flexible Vorgehensweisen erfordern, konzentrieren sich die Dark Angels auf breit angelegte Gefechte mit großer Feuerkraft. Höhepunkt der Handlung ist das Erscheinen von Primarch Lion El’Jonson, dessen Einsatz im Spiel eine besondere Stellung einnimmt.

„Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für den PC.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Story Trailer | PC Gaming Show: Most Wanted 2025

Quelle: Pressemitteilung