Replaced – Release-Termin und neuer Trailer

Das Cyberpunk-Action-Plattformer-Projekt „Replaced“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Wie Publisher Thunderful und Entwickler Sad Cat Studios verkündeten, wird das Spiel am 12. März 2025 für PC (Steam, EGS und GOG) und Xbox Series X/S erscheinen. Der Titel soll auch mit dem Xbox Game Pass verfügbar werden.

Das 2.5D-Spiel versetzt euch in die Rolle der künstlichen Intelligenz „R.E.A.C.H.“, die unfreiwillig in einem menschlichen Körper gefangen ist. In und um Phoenix-City herrschen Gesetzlosigkeit, Korruption und Gier. Die Mächtigen betrachten Menschen und ihre Organe lediglich als Handelsware. Im Verlauf der Geschichte deckt ihr die Geheimnisse um R.E.A.C.H. auf, der nach und nach begreift, was es bedeutet, in einer zerbrochenen Welt Mensch zu sein.

Die Webseite von „Replaced“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer zum Spiel findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Replaced - Official Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung