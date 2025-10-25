Halo: Combat Evolved – Remake angekündigt, erstes Gameplay

Microsoft und die Halo Studios haben „Halo: Campaign Evolved“ angekündigt, eine vollständige Neuauflage der Kampagne aus „Halo: Combat Evolved“. Der Titel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PC und erstmals auch für PlayStation 5.

Das Original „Halo: Combat Evolved“ erschien im November 2001 als Launch-Titel für die erste Xbox. Im Jahr 2011 veröffentlichte 343 Industries die „Halo: Combat Evolved Anniversary Edition“ zum zehnten Jubiläum. Diese bot überarbeitete Texturen, eine neue Grafikengine und die Möglichkeit, zwischen klassischer und moderner Darstellung zu wechseln.

Eine Neuinterpretation des Klassikers

„Halo: Campaign Evolved“ wird als umfassende Neuerzählung des ersten Halo-Abenteuers entwickelt. Neben einer komplett neu aufgebauten Kampagne erwarten euch überarbeitete Missionen, eine modernisierte Steuerung, verbesserte Levelstrukturen und deutlich detailliertere Grafiken. Entwickelt wird das Remake mit der Unreal Engine 5, auf der das Team von Halo Studios eine zeitgemäße Umsetzung des Klassikers aufbaut.

Das Spiel bietet neue Missionen, erweiterte Spielmechaniken und neu inszenierte Zwischensequenzen. Außerdem kehren bekannte Waffen zurück. Das Energieschwert, das Kampfgewehr und die Nadelgewehr-Variante aus späteren Teilen der Serie, finden ebenfalls den Einzug in das Remake.

Eine vollständig überarbeitete Soundkulisse und neu aufgenommene Dialoge sind ebenfalls mit an Bord. Zusätzlich gibt es mehr als ein Dutzend neue „Skulls“, mit denen sich das Gameplay individuell anpassen lässt.

Gemeinsam spielen auf allen Plattformen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird vollständiges Crossplay zwischen Xbox, PC und PlayStation unterstützt. Die Kampagne kann mit bis zu vier Spielern online oder über lokale Netzwerke gespielt werden. Konsolenspieler dürfen sich zudem über einen klassischen Splitscreen-Modus für zwei Personen freuen. Alle Plattformen teilen sich einen gemeinsamen Fortschritt, sodass ihr eure Kampagne unabhängig vom System fortsetzen könnt.

Eine überarbeitete Legende

In „Halo: Campaign Evolved“ erlebt ihr erneut die Anfänge der Geschichte des Master Chief und seiner KI-Partnerin Cortana. Nach der Notlandung auf dem geheimnisvollen Ringplaneten Halo muss der Spartan-Soldat gegen die Covenant kämpfen und ein Geheimnis aufdecken, das die gesamte Galaxie bedroht.

Erscheinen soll das Remake voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Dafür erste Videos, die nicht nur Gameplay zeigen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung ermöglichen.

Halo: Campaign Evolved | The Silent Cartographer Trailer

Halo: Campaign Evolved | The Silent Cartographer – 13 Minute Gameplay Demo

Halo: Campaign Evolved | Roundtable Reveal

