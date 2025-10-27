Screamer – Video zum Gameplay

„Screamer“ ist ein neues Rennspiel aus dem Hause Milestone. Mit dem neusten Video gibt es nicht nur Gameplay-Szenen zu sehen, sondern auch Kommentare von Game Director Federico Cardini und Milestone Development & Creative Director Michele Caletti. Unter anderem gibt es um die Vision und die Spielmechaniken, die „Screamer“ zu einem neuartigen Erlebnis im Genre der Arcade-Rennspiele machen sollen.

Dazu gehört auch die Twin-Stick-Steuerung, die getrenntes Lenken und Driften ermöglicht. Das bedeutet, dass mit einem Stick präzise Kurven gefahren und mit dem anderen Manöver ausgeführt werden. Dabei können beide Techniken nahtlos kombiniert werden, um ein Maß an Kontrolle zu erreichen, das weit über traditionelle Arcade-Rennspiele hinausgeht.

Ein weiteres Element im Gameplay ist das Echo-System. Diese Technologie ist in jedem Fahrzeug installiert und treibt sowohl die Renn- als auch die Kampfmechanik durch zwei Arten von Ressourcen an: Sync und Entropy. Sobald Sync aufgebaut ist, kann es zum Boosten und Abschirmen verwendet werden, während Entropy für zwei Kampfaktionen namens Strike und Overdrive genutzt wird. Da das Echo-System ein wichtiges Element der Handlung und des Gameplays ist, wird es in einem noch folgenden Video näher beleuchtet werden.

Das Spiel soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Screamer - Gameplay Introduction

Quelle: Pressemitteilung