Total Chaos – Ein neuer Trailer

Apogee Entertainment und Entwicklerstudio Trigger Happy Interactive haben im Zuge des Indie Horror Showcase 2025 einen weiteren Trailer von „Total Chaos“ veröffentlicht. Das psychologische Horrorspiel entsteht derzeit für PC und soll noch dieses Jahr auf Steam erscheinen (VR-Support soll später folgen).

Der Titel zieht die Spieler in den Abgrund von Fort Oasis, einer Einöde, die einst von der dort lebenden Bergarbeitergemeinde als Paradies angesehen wurde. Ein Schatten liegt über der Insel und verbreitet ein Gefühl des Wahnsinns, das nur als das Gefühl beschrieben werden kann, ständig beobachtet zu werden.

An jeder Ecke im Herzen der Insel lauern Monstrositäten, die jeden fangen, der es wagt, sich in die Leere zu begeben. Während sie sich durch diese verdrehten Feinde schießen und schlagen, werden die Spieler Fragmente vergessener Leben aufdecken, um das schaurige Geheimnis des Untergangs von Fort Oasis (und ihre Verbindung dazu) zu entschlüsseln, bevor ihre geistige Gesundheit erschöpft ist.

Hier findet ihr „Total Chaos“ auf Steam: KLICK!

Total Chaos - Official Demo Trailer | Indie Horror Showcase 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung