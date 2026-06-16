Die Gilde – Europa 1410 – Neuer Trailer

THQ Nordic und Entwicklerstudio Ashborne Games präsentierten einen neuen Trailer von „Die Gilde – Europa 1410“. Das Spiel geht am 16. Juli 2026 in die Early Access-Phase. Wer vorab einen kostenlosen Blick in das Spiel werfen möchte, der kann das jetzt in Form eine Demo-Version machen, die es im Rahmen des Steam Next Fest gibt.

In der Demo können Spieler in die geschäftige Stadt Kuttenberg eintauchen und einen von drei Berufen wählen: Schmied, Wirt oder Alchemist. Über 17 Runden hinweg erhalten angehende Händler, Handwerker und Unternehmer einen ersten Einblick in die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Systeme, die das Fundament des vollständigen Spiels bilden.

Je nach individuellem Spielstil und den getroffenen Entscheidungen bietet die Demo etwa 2 bis 4 Stunden Spielzeit und vermittelt einen Eindruck von den Möglichkeiten und Herausforderungen, die die Spieler im fertigen Spiel erwarten. Die Demo ist derzeit auf Englisch verfügbar. Weitere Sprachversionen sowie eine Multiplayer Funktion werden im Verlauf der Early Access Phase hinzugefügt.

Die Webseite von „Die Gilde – Europa 1410“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung