Echoes of Aincrad – Demo für PC und Konsolen erschienen

In weniger als einen Monat wird „Echoes of Aincrad“ für PC und Konsolen erscheinen. Vorab steht jetzt eine Demo-Version als Download auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 bereit.

Mit dieser Demo können Spieler nun die „Beta-Phase“ der Geschichte erleben, in der sie fünf vollständige Missionen bewältigen und alle Waffentypen in den malerischen Umgebungen der schwebenden Burg von Aincrad ausprobieren können. Die Speicherdaten aus der Demo sind übertragbar, sodass Spielende ihr Abenteuer nahtlos fortsetzen können, sobald das Spiel am 10. Juli 2026 erscheint.

In „Echoes of Aincrad“ schlüpfen die Spieler zum ersten Mal in der „Sword Art Online“-Videospielreihe in die Rolle eines selbst erstellten Charakters, wobei dessen Eigenschaften durch Avatar-Anpassungsmöglichkeiten ganz den Spielern überlassen bleiben. Das Spiel bietet RPG-Action mit Echtzeitkämpfen, in denen die sie ihre Ausrüstung, Waffen und Attribute anpassen und verbessern sowie Fähigkeiten auswählen können, die ihrem bevorzugten Spielstil entsprechen, während sie im Level aufsteigen und sich immer größeren Herausforderungen stellen.

Die Spieler sind auf ihrer Reise nicht auf sich allein gestellt, denn sie können sich auf die Unterstützung starker Verbündeter verlassen, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. Auf ihrer Reise erkunden sie vielfältige Städte und Umgebungen, von ruhigen Ebenen bis hin zu gefährlichen, geheimnisvollen Dungeons, und stellen sich Monstern und Endgegnern, die ihre Fähigkeiten und ihre Entschlossenheit bis zum Schluss auf die Probe stellen.

„Echoes of Aincrad“ erscheint am 10. Juli 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung