Hellraiser: Revival – Release im Oktober, neuer Trailer

Saber Interactive und Boss Team Games haben den Veröffentlichungstermin von „Hellraiser: Revival“ bekannt gegeben. Das Survival-Horror-Spiel erscheint im Oktober für den PC und Konsolen. Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Szenen aus der düsteren Welt des Spiels zeigt.

Standard- und Deluxe-Edition angekündigt

„Hellraiser: Revival“ erscheint in einer Standard- sowie Deluxe-Edition. Die Standard-Version soll digital und im Handel für 39,99 Euro erhältlich sein. Die Deluxe-Edition wird 49,99 Euro kosten. Weitere Informationen zu den Inhalten der zehn Euro teureren Deluxe-Edition wollen die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Wer eine der Editionen vorbestellt, erhält die exklusiven Skins „Labyrinth Pistol“ und „Martyr Sawblade“. Zusätzlich können bereits zwei Sammlereditionen mit verschiedenen physischen Extras vorbestellt werden.

Rettungsmission durch die Tiefen der Hölle

In „Hellraiser: Revival“ begebt ihr euch auf die Suche nach einer geliebten Person, die in die Gewalt der Cenobiten geraten ist. Die Reise führt durch die verzweigten Labyrinthe der Hölle, wo zahlreiche Kreaturen, Kultisten und die berüchtigten Cenobiten auf euch warten. Gleichzeitig wird ein Ritual in Gang gesetzt, das Pinhead und seinen Anhängern ermöglichen soll, noch größeres Leid über die Welt zu bringen. Um eure Mission zu erfüllen, müsst ihr die Gefahren der Unterwelt überstehen und den Plänen der Cenobiten entgegenwirken.

„Hellraiser: Revival“ erscheint am 8. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Quelle: Pressemitteilung