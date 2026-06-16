Outward 2 – Mehr Entwicklungszeit, Release erfolgt nun 2027

Das Rollenspiel „Outward 2“ wird nicht wie geplant am 7. Juli 2026 im Early Access erscheinen. Entwickler Nine Dots Studio hat den Termin verschoben und peilt nun einen Release im Jahr 2027 an. Ein genauer Zeitraum soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Community-Feedback führt zur Terminänderung

In einer Mitteilung erklärte Studio-Chef und Creative Director Guillaume Boucher-Vidal, dass die Entscheidung nach den jüngsten Beta- und Playtest-Phasen gefallen sei. Das Team habe festgestellt, dass der aktuelle Stand des Spiels noch nicht den Erwartungen entspricht, die Fans an den Nachfolger stellen.

Viele Teilnehmer der Tests hätten sich mehr Entwicklungszeit gewünscht. Laut den Entwicklern sei das Feedback der Community ein wichtiger Grund für die Verschiebung gewesen. Die Rückmeldungen aus den Testphasen sollen nun genutzt werden, um verschiedene Bereiche des Spiels weiter zu verbessern.

Entwickler wollen mehr Zeit für Fehlerbehebungen nutzen

Nine Dots Studio möchte die zusätzliche Entwicklungszeit vor allem für technische Optimierungen und weitere Verbesserungen einsetzen. Das Team habe sich bewusst gegen einen Start im Juli entschieden, da man den aktuellen Zustand des Spiels noch nicht für ausreichend hält.

Nach Angaben der Entwickler soll sich die Qualität der kommenden Version deutlich von den bisherigen Testfassungen unterscheiden. Ziel sei es, zum Start eine stabilere und umfangreichere Fassung bereitzustellen.

Guillaume Boucher-Vidal richtete sich in seiner Mitteilung auch an die Fans. Er entschuldigte sich für die kurzfristige Änderung und zeigte Verständnis für die Enttäuschung vieler Anhänger der Reihe.

Gleichzeitig betonte er, dass eine Verschiebung die bessere Lösung sei, als ein Spiel zu veröffentlichen, das den eigenen Ansprüchen und den Erwartungen der Community nicht gerecht wird.

„Outward 2“ wird für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store erscheinen. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.