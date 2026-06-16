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Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juni 2026 – Teil 2

von Marcel Schmidt
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Während die Temperaturen in den nächsten Tagen ansteigen werden, wird es weitere Spiele und mehr für den Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen geben. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • Heute verfügbar – Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 17. Juni – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 18. Juni – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 25. Juni – Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 30. Juni – RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 2. Juli – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC)
    Jetzt im Game Pass Premium, Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 6. Juli – Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (30. Juni)

  • Mecha Break (Cloud, Konsole und PC)
  • Payday 2 (Konsole)
  • Rise of Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)
  • Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)
  • Slay the Spire (Cloud, Konsole und PC)
  • Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC)
  • Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)
  • Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

In-Game Vorteile

  • Jetzt verfügbar – Goals (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
  • Jetzt verfügbar – Where Winds Meet (Cloud, Konsole und PC)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
  • 7. Juli – World of Tanks: Modern Armor (Cloud and Konsole)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential

DLC / Game Updates

  • Jetzt verfügbar – Call of Duty: Black Ops 7 Season 04
    • Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 18. Juni – Sea of Thieves: Season 20 (Konsole und PC)
  • 2. Juli – EA Sports College Football 27: EA Play Early Access Trial (Konsole)
    • Game Pass Ultimate

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

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