Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juni 2026 – Teil 2

Während die Temperaturen in den nächsten Tagen ansteigen werden, wird es weitere Spiele und mehr für den Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen geben. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Heute verfügbar – Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Juni – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 18. Juni – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 25. Juni – Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 30. Juni – RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 2. Juli – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt im Game Pass Premium, Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 6. Juli – Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (30. Juni)
- Mecha Break (Cloud, Konsole und PC)
- Payday 2 (Konsole)
- Rise of Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)
- Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)
- Slay the Spire (Cloud, Konsole und PC)
- Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC)
- Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)
- Unpacking (Cloud, Konsole und PC)
In-Game Vorteile
- Jetzt verfügbar – Goals (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – Where Winds Meet (Cloud, Konsole und PC)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
- 7. Juli – World of Tanks: Modern Armor (Cloud and Konsole)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential
DLC / Game Updates
- Jetzt verfügbar – Call of Duty: Black Ops 7 Season 04
- Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 18. Juni – Sea of Thieves: Season 20 (Konsole und PC)
- 2. Juli – EA Sports College Football 27: EA Play Early Access Trial (Konsole)
- Game Pass Ultimate
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung