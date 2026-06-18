My Hero Academia: All’s Justice – Release-Termin für Switch 2

Das 3D-Arena-Kampfspiel „My Hero Academia: All’s Justice“ erschien im Februar 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 (siehe hier). Wie Bandai Namco Entertainment jetzt bekannt gab, folgt die Version für Nintendo Switch 2 am 04. September 2026.

Die Version für Nintendo Switch 2 führt exklusive Funktionen ein, darunter Online-Kämpfe über GameShare in Verbindung mit GameChat, wodurch unterhaltsame Matches mit Freunden und Familie möglich sind.

Darüber hinaus enthält die Nintendo Switch 2-Version einen neuen „Minispiel“-Modus, der eine Sammlung herausfordernder Aktivitäten mit den Schülern der Klasse 1-A bietet. Durch die Installation des kostenlosen Updates, das zeitgleich mit der Nintendo Switch 2-Version veröffentlicht wird, wird der neue Modus freigeschaltet. Die Minispiele wurden vom Character Mei Hatsume als virtueller Fähigkeitstest entwickelt und beinhalten zudem eine Kooperation mit dem ikonischen PAC-MAN. Spieler können ihre Fähigkeiten in zahlreichen Herausforderungen unter Beweis stellen und auf das Erreichen der High Scores hinarbeiten.

Das Spiel erscheint für Nintendo Switch 2 in einer Standard-Edition, Deluxe-Edition und Ultimate-Edition. Die physische Version enthält ein exklusives Wendecover mit einer Illustration vom Produktionsstudio des Animes „bones film“, auf der Izuku Midoriya und Tomura Shigaraki zu sehen sind.

Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2-Version sind ab sofort möglich. Vorbesteller erhalten einen vorzeitigen Freischaltzugang zu den spielbaren Charakteren „Izuku Midoriya Rising“ und „All For One Chaos“ sowie 30.000 Hero Coins, der Spielwährung für Anpassungsgegenstände und Minispiele.

Quelle: Pressemitteilung