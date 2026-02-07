Vor kurzem veröffentlichte Bandai Namco Entertainment „My Hero Academia: All’s Justice“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zum Release des 3D-Arena-Kampfspiels gab es natürlich auch den obligatorischen Launch-Trailer, den wir hier nachreichen.

Das Spiel ist im Final War Arc angesiedelt und soll dynamische Einzelspieler-Modi, 3-gegen-3 Tag-Team Kämpfe und die größte spielbare Charakterauswahl in der „My Hero Academia“-Spielgeschichte vereinen. Die Klasse 1-A sowie Profihelden und Schurken aus der gesamten Handlungsspanne der Serie stoßen gegeneinander und kämpfen mit den finalen Versionen ihrer Fähigkeiten.

In „My Hero Academia: All’s Justice“ wird die finale Schlacht von „My Hero Academia“ im Story-Modus durch die Perspektiven der Helden und Schurken erlebt. In diesem Spielmodi werden mit exklusiven Zwischensequenzen die Spannung und Emotionen des Story-Finale lebendig gemacht, bis hin zum Höhepunkt der Konfrontation zwischen One For All und All For One.

Über die originale Geschichte des finalen Kriegs hinaus können Spieler beispielsweise mit den Team-Up-Missionen an neuen Szenarien des Spiels teilhaben. Hier können Teams aus Schülern der Klasse 1-A gebildet werden, um in einem virtuellen Raum Trainingsmissionen zu absolvieren und Gegner zu besiegen. Über die Team-Up-Missionen werden außerdem zwei weitere Modi freigeschaltet: Archivkämpfe und das Heldentagebuch. Im ersteren können Spieler legendäre Kämpfe aus der Geschichte des Anime selbst bestreiten. Das Heldentagebuch gewährt die Möglichkeit den Alltag der Klasse 1-A näher zu erleben.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

[Deutsch] MY HERO ACADEMIA: All’s Justice | Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung