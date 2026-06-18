The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Launch-Trailer

Square Enix und Entwicklerstudio Team Asano haben jetzt das Action-RPG „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ für PC (Steam und XBOX PC), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Begleitet wurde der Release von dem obligatorischen Launch-Trailer.

In „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ reisen Elliot und Faie durch eine weitläufige Welt und vier Zeitalter, in denen es vor gegnerischen Horden, finsteren Höhlen und uralten Ruinen nur so wimmelt. Elliot kann sieben Waffentypen einsetzen: von Schwertern für den Nahkampf bis hin zur vielseitigen Kettensichel, mit der er Gegner zu sich ziehen kann. Jede Waffe kann durch Maginite dem Kampfstil der Spieler angepasst werden. Faies mächtige Magie ist im sowie außerhalb des Kampfes hilfreich, ganz gleich, ob sie Gegner angreift, schwer zugängliche Gegenstände einsammelt oder Elliot bei der Erkundung unterstützt.

Wer das Spiel vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann die kostenlose Demo spielen, die auf allen Plattformen verfügbar ist. Der Spielfortschritt lässt sich anschließend in die Vollversion übertragen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Demo und das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel über die Editionen, gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung