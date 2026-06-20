Two Point Museum – Kostenloses Wochenende und mehr

Anlässlich des zehnjährigen Studiojubiläums hat Two Point Studios zusammen mit SEGA ein Free Weekend für „Two Point Museum“ auf PC (Steam) und Xbox Series X/S gestartet. Damit können Spieler einen kostenlosen Blick in den Museumsverwaltungs-Simulator werfen, die 2025 erschien.

Der kostenlose Probezeitraum läuft bis Montag, den 22. Juni 2026. Wenn ihr eine PlayStation habt, könnt ihr „Two Point Museum“ zwei Stunden lang kostenlos ausprobieren – und wenn ihr ein PlayStation Plus Premium Abo habt, könnt ihr den Probezeitraum jederzeit in Anspruch nehmen.

Two Point Studios hat außerdem bekannt gegeben, wer aus dem nächsten Digiverse im „Two Point Museum“ auftauchen wird. Es wird Dave the Diver sein, der seine aquatischen Abenteuer mit einem kostenlosen Update in die Welt des Museumsmanagements bringt. Als Experte könnt ihr drei interessante Expeditionsziele im Blauen Loch erkunden und verschiedene Meereslebewesen sammeln. Insgesamt warten sechs neue Ausstellungsstück darauf, entdeckt zu werden. Mit neuer Aquarium Dekoration lässt sich das Museum im Stil des Seevolkes gestalten. Darüber hinaus könnt ihr eine neue Geschäftsidee umsetzen, indem ihr im Museum eure eigene Bancho Sushibar baut und dort frischen Fisch serviert.

Des Weiteren gibt „Two Point Cinematic Universe“ sein Debüt – eine Animationsserie, in der die Fans die Eskapaden ihrer Lieblingscharaktere aus der Welt von Two Point verfolgen können. Episode 1 könnt ihr euch hier ansehen:

Die offizielle Webseite der Entwicklerstudios gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung