SHINOBI: Art of Vengeance – Release-Termin für Switch 2

2025 veröffentlichten SEGA und Entwicklerstudio Lizardcube den 2D-Action Plattformer „SHINOBI: Art of Vengeance“ für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Am 24. September 2026 wird das Spiel auch für Nintendo Switch 2 erscheinen, und zwar mit einer für die Plattform optimierten Auflösung.

„SHINOBI: Art of Vengeance“ für Nintendo Switch 2 wird im Einzelhandel ab 29,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Es wird auch als digitale und physische Deluxe Edition zur Verfügung stehen. Die Deluxe Editions enthalten den SEGA-Schurken-Stufe-DLC, indem es Joe Musashi mit drei legendären SEGA-Feinden aufnimmt: dem bösen Genie Dr. Eggman (Sonic the Hedgehog), dem „Mad Dog“ von Shimano Goro Majima (Like a Dragon/Yakuza) und dem skrupellosen Riesen Death Adder (Golden Axe).

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns (siehe hier). Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung