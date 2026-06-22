Steam Machine – Preise, Release und Reservierungen

Die Steam Machine wurde bereits am 12. November 2025 angekündigt. Ursprünglich wollte Valve den Gaming-PC Anfang 2026 auf den Markt bringen. Wegen der weltweit gestiegenen Preise für RAM und SSDs sowie anhaltender Lieferengpässe musste das Unternehmen den Verkaufsstart jedoch verschieben. Nun hat Valve die Reservierungen eröffnet.

RAM Knappheit verzögerte den Marktstart

Nach Angaben von Valve war ursprünglich vorgesehen, die Steam Machine deutlich günstiger anzubieten. Während der Entwicklung stiegen die Preise für Arbeitsspeicher und Massenspeicher jedoch weltweit deutlich an. Gleichzeitig waren einzelne Komponenten zeitweise überhaupt nicht verfügbar. Dadurch konnten weniger Geräte produziert werden als geplant.

Valve erklärt außerdem, dass sich der Verkaufspreis direkt an den tatsächlichen Produktionskosten orientiert. Anders als klassische Konsolenhersteller wird die Hardware nicht subventioniert.

Kompakter PC für SteamOS

Die Steam Machine ist etwa 15 Zentimeter groß und wurde für den Einsatz im Wohnzimmer entwickelt. Das System startet direkt im Gaming Modus von SteamOS und kann vollständig mit einem Controller bedient werden. Wer zusätzliche Programme nutzen oder Einstellungen ändern möchte, kann jederzeit in den Desktop Modus wechseln.

Im Inneren arbeitet eine speziell angepasste AMD Plattform. Laut Valve bietet sie mehr als die sechsfache Leistung eines Steam Decks. Das System unterstützt Spiele in bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde mit AMD FSR. Außerdem verfügt die Steam Machine über ein integriertes Netzteil, Wi Fi 6E, Bluetooth 5.3 und soll auch unter Last leise arbeiten.

Vier Modelle stehen zur Auswahl

Zum Verkaufsstart stehen vier Varianten zur Auswahl. Neben den Versionen mit 512 GB oder 2 TB SSD gibt es jeweils ein Bundle mit dem neuen Steam Controller. Die beiden Modelle mit 2 TB SSD enthalten zusätzlich zwei austauschbare Gehäuseblenden in roter Stoffoptik und Walnussholz-Optik.

Modell Preis Steam Machine 512 GB 1.039 € Steam Machine 512 GB + Steam Controller 1.108 € Steam Machine 2 TB 1.359 € Steam Machine 2 TB + Steam Controller 1.428 €

Technische Daten im Überblick

Komponente Spezifikation Prozessor Semi Custom AMD Zen 4, 6 Kerne / 12 Threads Grafikeinheit Semi Custom AMD RDNA 3 Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 Grafikspeicher 8 GB GDDR6 SSD 512 GB oder 2 TB NVMe Speichererweiterung microSD Betriebssystem SteamOS Netzwerk Wi Fi 6E, Bluetooth 5.3 Anschlüsse HDMI, DisplayPort, USB C, 4 × USB A Zielauflösung Bis zu 4K bei 60 FPS mit AMD FSR

So läuft die Reservierung ab

Valve verzichtet auf klassische Vorbestellungen. Stattdessen können sich Interessierte bis 25. Juni um 19:00 Uhr für ihr Wunschmodell registrieren. Anschließend entscheidet eine einmalige Zufallsauswahl über die Reihenfolge der Reservierungen, um etwaige Bots sowie Scalper auszuschließen.

Wer erfolgreich ausgelost wird, erhält am 25. Juni eine E Mail und bekommt ein Gerät reserviert. Sobald die Steam Machine versandbereit ist, verschickt Valve eine Kaufaufforderung. Für den Abschluss der Bestellung bleiben anschließend 72 Stunden Zeit. Registrierungen, die zunächst leer ausgehen, werden automatisch auf eine Warteliste gesetzt und rücken nach, sobald weitere Geräte verfügbar sind.

Für die Teilnahme gelten jedoch einige Voraussetzungen, wie Valve mitteilte. Der Steam-Account muss vor dem 27. April 2026 mindestens einen Einkauf auf Steam abgeschlossen haben und darf nicht negativ aufgefallen sein. Außerdem ist nur eine Registrierung pro Haushalt möglich. Wer sich nicht auf ein bestimmtes Modell festlegen möchte, kann sich für mehrere Varianten anmelden.

SteamOS soll auch auf anderen PCs verfügbar sein

Valve bezeichnet die Steam Machine nicht als Konsole, sondern als PC mit SteamOS. Das Unternehmen möchte das Betriebssystem langfristig auch auf weitere Hardware etablieren. Mit SteamOS 3.8 lässt sich das System bereits auf kompatiblen PCs mit AMD Grafikkarten installieren, wie das Unternehmen mitteilte.

Die ersten Steam Machines werden ab 29. Juni 2026 ausgeliefert. Weitere Informationen zur Steam Machine und zu den Reservierungen erhaltet ihr auf der eigens eingerichteten Store-Seite von Steam.

Quelle: Pressemitteilung / Steam / Valve