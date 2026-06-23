Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – Launch-Trailer zum Switch 2-Release

Capcom veröffentlichte jetzt die Devil Hunter Edition von „Devil May Cry 5“ für Nintendo Switch 2. Diese Edition bringt das Spiel sowie Zusatzinhalte, darunter den DLC mit dem spielbaren Charakter Vergil, Kostümfarben, Taunts und Kampfmusik, auf die aktuelle Nintendo-Konsole.

In der „Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition“ treten die Dämonenjäger Nero, Dante, V und Vergil – Dantes Zwillingsbruder und stärkster Rivale – in Kämpfen mit Kampfstilen, Waffen und Moves gegen Dämonenhorden an. Die Action lässt sich jederzeit und überall mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus erleben. Die „Devil Hunter Edition“ enthält neben dem DLC mit dem spielbaren Charakter Vergil unter anderem folgende Zusatzinhalte:

Fünf Devil Breakers für Nero

Cavaliere R Waffe für Dante

Extra-Farbe-Paket für Dante, Nero, Nico, Trish, and Lady

Kampfmusik aus DMC 1 bis 4

Alternative Stimmen für Stil-Rang-Ansagen

Alternative Stimmen für die Titel-Ansage

Live-Action-Cutscenes

Die digitale Version der Edition ist derzeit bis zum 07. Juli 2026 zu einem Frühbucher-Sonderpreis erhältlich. Die physische Version kann bei ausgewählten Händlern vorbestellt und/oder gekauft werden und ist ab dem 28. August 2026 erhältlich.

Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung