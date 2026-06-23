Dragon Ball Xenoverse 3 – Erster Gameplay-Trailer zeigt West City

Bandai Namco Entertainment hat den ersten Gameplay-Trailer zu „Dragon Ball Xenoverse 3“ veröffentlicht. Rund zehn Jahre nach dem letzten Serienteil kehrt die Reihe mit einer neuen Geschichte, einem neuen Schauplatz und zusätzlichen Spielmechaniken zurück. Im Mittelpunkt steht diesmal West City im Zeitalter AGE 1000, wo ihr einen eigenen Charakter erstellen könnt.

West City wird zum neuen Schauplatz

In West City tretet ihr dem „Great Saiya Squad“ bei und erkundet die Stadt sowie weitere Orte. Der Trailer zeigt außerdem die West City University und gibt erste Einblicke in das Leben außerhalb der Kämpfe. Neben bekannten Figuren wie Bulma und Gamma 1 begegnet ihr auch neuen Charakteren. Brett, Lilica, ROM und Tap feiern in „Dragon Ball Xenoverse 3“ ihren ersten Auftritt.

Unterschiedliche Kampfstile je nach Spezies

Bei der Erstellung eures Charakters entscheidet ihr euch für eine Spezies, die den Kampfstil beeinflusst. Saiyajins können verschiedene Super-Saiyajin-Transformationen einsetzen und ihre Stärke während eines Kampfes weiter steigern. Wer sich für einen Erdling entscheidet, erhält dagegen andere Fähigkeiten und einen eigenen Spielstil.

Soul Assist und Soul Switch bringen neue Möglichkeiten

Mit dem neuen „Soul Assist“-System könnt ihr gemeinsam mit einem bekannten Charakter aus dem „Dragon Ball“-Universum Kombinationsangriffe ausführen.

Hinzu kommt die sogenannte „Soul Switch“-Mechanik. Damit leiht ihr euch vorübergehend die Seelenkraft anderer Figuren und nutzt deren Fähigkeiten im Kampf. Zu den bisher bestätigten Charakteren gehören Krillin, Piccolo, Vegeta, Future Trunks und Tenshinhan.

„Dragon Ball Xenoverse 3“ erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Pressemitteilung