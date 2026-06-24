Lords of the Fallen 2 – Release erst 2027

Entwicklerstudi CI Games hat bislang den Herbst 2026 als Release-Zeitraum für „Lords of the Fallen 2“ angegeben. Wie jetzt auf X (siehe hier) mitgeteilt wurde, strebt das Team die Veröffentlichung im ersten Quartal 2027 an.

Der Grund für den neuen Release-Zeitraum sind weiterer Verfeinerung und Verbesserungen, für die das Entwicklerteam mehr Zeit benötigt, um würdigen Nachfolger abzuliefern. Dadurch fällt die Veröffentlichung auch nicht mehr in die stark umkämpfte Weihnachtssaison.

Das Soulslike-Dark-Fantasy-Action-RPG wird derzeit für Nintendo Switch 2, PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Die Webseite von „Lords of the Fallen 2“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über den Titel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: X