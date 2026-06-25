Star Fox – Launch-Trailer

Heute erscheint das Weltraum-Abenteuer „Star Fox“ für Nintendo Switch 2. Das Spiel basiert auf dem Nintendo 64-Spiel „Lylat Wars“ und bringt die klassische Action im modernen Gewand exklusiv auf aktuelle Konsole aus dem Hause Nintendo.

Als Spieler stehen euch klassische und neue Spielmodi zur Auswahl. In der Kampagne fliegt ihr den Arwing in Luftschlachten und Bosskämpfen. Die Besonderheit: Aufmerksame Piloten können im Rahmen mehrerer Spieldurchgänge durch die Art der erfüllten Ziele, besiegter Gegner und anderer Aktionen alternative Routen durch das Lylat-System entdecken.

Im Herausforderungsmodus wiederum versucht ihr euch in bereits abgeschlossenen Missionen an neuen Zielen. Und im neuen Schlacht-Modus tretet ihr gemeinsam mit drei weiteren Spielern in 4-gegen-4-Luftkämpfen an.

Neben der Standard-Knopfsteuerung bietet „Star Fox“ die Möglichkeit, den Gefahren des Lylat-Systems mittels des Maus-Zielmodus zu trotzen. Haltet ihr den Joy-Con 2-Controller wie eine Maus, könnt ihr intuitiv vom Cockpit aus zielen und steuern. Für noch mehr Immersion soll die neue GameChat-Funktion der Charakter-Avatare sorgen, mit der ihr euer Gesicht als das eines Team-Mitglieds erscheinen lassen könnt, das eure Kopfbewegungen und Gesichtsausdrücke spiegelt.

Quelle: Pressemitteilung