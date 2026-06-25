Landwirtschafts-Simulator 25 – Kostenloses Emergency Pack erschienen

Publisher und Entwickler GIANTS Software veröffentlicht das „Emergency Pack“ für „Landwirtschafts-Simulator 25“. Das von Studio Creative Mesh entwickelte und ab sofort als kostenloses DLC für PC und Konsolen erhältliche Pack führt Brandbekämpfung, Rettungsdienste und technische Hilfseinsätze in die Agrarsimulation ein.

Das „Emergency Pack“ erweitert den Aktionsradius digitaler Landwirte um zehn Notfallsituationen in vier verschiedenen Szenarien auf und rund um lokale Farmlandschaften. Für die Sicherheit der örtlichen Gemeinschaft müssen Spieler reagieren, sobald der Melder piept, und ihre Nachbarn mit professioneller Ausrüstung unterstützen.

Zu den Szenarien gehören Brandbekämpfung, technische Rettung aus verunglückten Fahrzeugen und die Rettung von Katzen von Bäumen. Spieler löschen brennende Paletten, Container, Ballen und Felder, entfernen Hindernisse von Straßen, sichern Ölspuren und mehr.

Enthalten sind zwei authentisch digitalisierte Feuerwehrfahrzeuge des deutschen Herstellers Schlingmann: das HLF20 und das TLF3000. Beide Fahrzeuge sind für Notfalleinsätze ausgerüstet und ermöglichen die Brandbekämpfung entweder per Hand oder direkt aus dem Schutz des Fahrzeugs heraus. Spezialisierte Werkzeuge erweitern die Rettungseinsätze zusätzlich. Für größere Einsätze im Multiplayer bieten die Feuerwehrfahrzeuge Platz für bis zu neun Feuerwehrleute und freiwillige Helfer.

„Landwirtschafts-Simulator 25“ ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung