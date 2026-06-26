Enshrouded – Release-Termin der Vollversion

„Enshrouded“ ist ein Koop-Survival-Action-RPG, das 2024 in die Early Access-Phase gestartet ist (siehe hier). Entwicklerstudio Keen Games wird diese Phase jetzt beenden, wenn sie die Vollversion am 15. Oktober 2026 für PC und PlayStation 5 veröffentlichen. Im Frühjahr 2027 soll auch eine Version für Xbox Series X/S folgen.

„Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, Enshrouded 1.0 und seine spannenden neuen Inhalte gleichzeitig auf PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und XBOX Series X|S zu veröffentlichen. Enshrouded vereint groß angelegtes Voxel-Bauen, vollständig terraformbare Welten, fortschrittliche Multiplayer-Systeme und eine riesige offene Welt auf eine Weise, die technisch sehr anspruchsvoll ist. Als der Veröffentlichungstermin näher rückte, kamen wir zu dem Schluss, dass wir zusätzliche Zeit benötigen würden, um das Qualitäts- und Leistungsniveau zu erreichen, das wir auf der XBOX erwarten“, sagt Jan Jöckel, CEO von Keen Games.

„Wir wollen niemals eine Plattformveröffentlichung überstürzen oder Kompromisse bei der Qualität eingehen. Die Entwicklung der XBOX-Versionen schreitet stetig voran und wir planen, Enshrouded im Frühjahr 2027 für XBOX-Spieler:innen verfügbar zu machen. Spielende können sich darauf freuen, diesen Sommer noch viel mehr über Enshrouded 1.0 zu erfahren.“

Features in Enshrouded

Die Geheimnisse eines untergegangenen Reiches: Spieler bereisen vielfältige Biome, von den sonnenverbrannten Glutländern bis in die schattigen Tiefen des Düsterdickichts, um die Überreste verlorener Kulturen und die Geheimnisse vergessener Mythen zu entdecken.

Bausystem: Mit Voxel-Bauwerkzeugen lässt sich das Land neu gestalten und wiederbeleben. Spieler können imposante Bauwerke errichten, jedes Detail individuell anpassen und NPCs beherbergen, die neue Werkstätten freischalten und Zugang zur Herstellung mächtiger Ausrüstung ermöglichen.

Multiplayer und Koop: Im Koop-Modus können sich bis zu acht Spieler zusammenschließen, um gemeinsam zu spielen, Bauprojekte umzusetzen und sich den Horden der Fell entgegenzustellen.

Im Miasma überleben: Die Erkundung verfallener Ruinen, Kämpfe gegen die Gefahren der Wildnis und das stetige Stärkerwerden bereiten auf die Konfrontation mit den Schrecken vor, die im Miasma lauern.

Actionreiche Kämpfe: Spieler stellen sich verdorbenen Fraktionen und tödlichen Bossen entgegen, die vom Miasma korrumpiert wurden. Die dynamischen Kämpfe erfordern geschicktes Ausweichen, Parieren sowie den gezielten Einsatz mächtiger Fähigkeiten und Zaubersprüche.

Legendäre Ausrüstung herstellen: Durch die Herstellung und Aufwertung legendärer Waffen und Rüstungen eröffnen sich neue Möglichkeiten im Kampf. Mit fortschreitender Entwicklung lassen sich Fähigkeiten ausbauen, um den Umgang mit Schwert, Schild, Stab und Bogen zu meistern und den Gefahren des Miasmas gewachsen zu sein.

Die Webseite des Koop-Survival-Action-RPGs findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung