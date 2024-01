Enshrouded – Launch-Trailer zum Early Access-Start

Das Koop-Survival-Action-RPG „Enshrouded“ ist jetzt in die Early Access-Phase auf Steam gegangen. Das in Deutschland ansässige Entwicklerstudio Keen Games hat seine vorherigen Erfahrungen bei der Entwicklung von „Portal Knights“ genutzt, um das Koop-Survival-Action RPG als einsteigerfreundlichen Titel im Survival- sowie Action-Rollenspiel, Aufbau- und Fantasy-Genre zu platzieren.

Als Spieler soll euch ein actionbasiertes Rollenspiel erwarten, inklusive umfangreichen Bau- und Crafting-Möglichkeiten in einer riesigen, veränderbaren Voxel-Welt, in der Spieler allein oder im Koop mit bis zu 16 Spielern gemeinsam in den geplagten Ländereien ihrer Vorfahren überleben müssen.

Während die Early Access-Version von „Enshrouded“ jetzt spielbar ist, sollen die Vollversion sowie eine Konsolen-Version zu einen späteren Zeitpunkt folgen. Die Webseite des Koop-Survival-Action-RPGs findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar Weitere Informationen zum Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung