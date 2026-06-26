Onimusha: Way of the Sword – Video mit Gameplay und weiteren Informationen

Im Rahmen der Capcom Spotlight-Show wurde ein Video zum kommenden Schwertkampf-Action-Spiel „Onimusha: Way of the Sword“ gezeigt. Das Video bietet unter anderem einen ersten Einblick in Dohatsu-ten, einen schnellen und blutrünstigen Genma. Nachdem er sich seinen Weg in die Welt der Sterblichen gebahnt hat, kreuzt dieser geflügelte Krieger aus den Tiefen der Hölle die Klingen mit dem Protagonisten Miyamoto Musashi in einem Bosskampf.

„Onimusha: Way of the Sword“ erscheint am 25. September 2026 für PC (Steam, EGS und Microsoft Store), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vorbestellungen sind bereits möglich und enthalten als Bonus den Schwert-Skin „Versiegelter Fluch“ sowie den Talisman „Komainu“. Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung