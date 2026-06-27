Qliphah in Providence’s Shadow – Release und Trailer

Arc System Works hat mit „Qliphah in Providence’s Shadow“ ein neues, taktisches Rollenspiel angekündigt. Das Spiel erscheint im September für PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam und den Epic Games Store. In Europa wird zudem eine physische Version für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht.

Übernatürliche Ermittlungen in einem düsteren Tokio

Die Handlung versetzt euch in ein von Monstern heimgesuchtes Tokio. Im Mittelpunkt steht der junge Lieferant Soma Hoshigami, der nach einem Angriff durch ein mysteriöses Wesen zu einem Hybrid aus Mensch und Monster wird.

Nach dem Vorfall wird er von der Ermittlerin Rena Hizuki in die Abteilung für öffentliche Anomalien der Polizei aufgenommen. Gemeinsam untersuchen sie übernatürliche Vorfälle und stoßen dabei auf eine geheimnisvolle Sekte sowie die neue Droge „Tiny Truth“, die sich in der Stadt ausbreitet.

Das Kampfsystem kombiniert taktische Gefechte mit einem starken Fokus auf präzises Timing. Durch das Anpassen der eigenen Fähigkeiten an die Angriffe der Gegner lassen sich wirkungsvolle Konter ausführen. Zusätzlich hilft eine Zeitlupenfunktion dabei, feindliche Attacken frühzeitig zu erkennen und den nächsten Zug strategisch zu planen.

Bonus für Vorbesteller und physische Version

Wer „Qliphah in Providence’s Shadow“ vorbestellt oder das Spiel kurz nach der Veröffentlichung kauft, erhält mehrere Bonusinhalte. Dazu gehören drei zusätzliche Kostüme für die beiden Hauptcharaktere sowie der Herausforderungsmodus „Voidfall“. In dem Modus erwarten euch anspruchsvolle Kämpfe und exklusive Belohnungen.

Neben der digitalen Version erscheint das Spiel in Europa auch physisch für Nintendo Switch und PlayStation 5. Während die Standard-Edition regulär im Handel erhältlich sein wird, veröffentlicht Red Art Games zusätzlich eine auf 500 Exemplare pro Plattform limitierte Deluxe Edition. Diese enthält neben dem Hauptspiel ein exklusives Wendecover sowie acht hochwertige Lithografien. Den Store von Red Art Games findet ihr hinter diesem Link.

„Qliphah in Providence’s Shadow“ erscheint am 24. September 2026. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Quelle: Pressemitteilung / Arc System Works