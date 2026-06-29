Virtua Fighter Crossroads – Trailer enthüllt Bakunawa Killer

In der Geschichte von „Virtua Fighter Crossroads“ hat eine Reihe von Angriffen auf Kampfkünstler die Straßen von Vilasapara erschüttert, der aufgewühlten Inselstadt, in der die Geschichte angesiedelt ist. Der Trailer zeigt den mysteriösen Mann hinter den Angriffen, den Bakunawa Killer, sowie Pai und Cielo, die seiner wahren Identität auf der Spur sind. Bakunawa Killer spielt nicht nur eine Rolle in der Story des Spiels, sondern wird auch im Versus-Modus spielbar sein.

„Virtua Fighter Crossroads“ ist ein Fighting-Adventure, das SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio) 2027 auf den Markt bringen wollen. Es ist ein komplett neuer Teil der Fighting-Game-Reihe und bietet ein Action-Adventure-Erlebnis, das eine filmische Erzählung mit dem puren, realistischen Kampfsystem verbinden soll.

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Quelle: Pressemitteilung