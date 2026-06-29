1666: Amsterdam – Gameplay-Video gibt Einblicke in die Welt der Zaindaris

Entwickler Panache Digital Games hat ein neues Gameplay-Video zu „1666: Amsterdam“ veröffentlicht. Während beim Future Games Show Showcase am 6. Juni lediglich eine gekürzte Version gezeigt wurde, erhaltet ihr nun einen erweiterten Einblick in das Spiel. Durch das Video führt Mitgründer und Executive Producer Jean-François Boivin, der unter anderem die Hintergründe der Spielwelt und die Rolle der Hauptfigur Noa erläutert.

Der Ursprung der magischen Kräfte

Die Geschichte von „1666: Amsterdam“ reicht weit in die Vergangenheit zurück. In den frühen Tagen der Menschheit trafen sich verschiedene Stämme regelmäßig an einem heiligen Ort. Einer dieser Stämme, die Zaindaris, erhielt die Aufgabe, eine uralte Form der Magie zu bewahren und ausschließlich an würdige Nachfolger weiterzugeben. Die Träger dieser Macht wurden als „Originals“ bekannt.

Mit der Zeit zeigte sich jedoch, dass die Magie nicht nur ihre Vorteile hatte. Statt die Menschheit voranzubringen, begann sie ihre Träger zu korrumpieren. Gleichzeitig mussten die Zaindaris lernen, diese Macht wieder an sich zu nehmen. Seitdem wiederholt sich dieser Kreislauf immer wieder.

Noa tritt das Erbe der Collector an

Im Mittelpunkt von „1666: Amsterdam“ steht Noa, die Erbin einer langen Linie der Zaindaris. Zu Beginn des Spiels steht ihre Aufnahme als neue „Collector“ bevor. Ihre Aufgabe besteht darin, die verbliebenen Träger der uralten Magie aufzuspüren, ihnen diese zu entziehen und so das Gleichgewicht der Welt zu bewahren.

Die Handlung führt euch durch eine von Geheimnissen, Macht und Erinnerungen geprägte Version des Amsterdam des Jahres 1666 und bildet den Auftakt einer Geschichte, die sich über mehrere Zeitebenen erstreckt, wie die Entwickler mitteilten.

Kostenloser Prolog weiterhin verfügbar

Falls ihr bereits einen ersten Blick auf „1666: Amsterdam“ werfen möchtet, könnt ihr den kostenlosen Prolog auf Steam und im Epic Games Store herunterladen. Dieser führt in die Geschichte und die Spielwelt ein. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr direkt bei uns.

„1666: Amsterdam“ erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr als Early-Access-Version für den PC. Eine Version für Konsolen befindet sich ebenfalls in der Planung.

Quelle: Panache Digital Games